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Alaplı Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Küçükdağ görevine başladı

Zonguldak Alaplı ilçe Emniyet Müdürlüğüne atanan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Küçükdağ , ”Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına dayalı, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız” dedi.


Alaplı'da görev yapan Emniyet Müdürü Cengizhan Zengin'in tayinin çıkmasının ardından Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Fatih Küçükdağ Alaplı Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Alaplı'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ve vatandaşlarla her zaman iletişim içinde olacaklarını söyleyen Mehmet Fatih Küçükdağ, kapılarının halka her daim açık olduğunu ifade etti.

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