Alaplı Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağanüstü kongreye gidiyor

Kongrede 2 dönemlik başkanlık görevini başarıyla yürüten Kemal Çam, yeniden aday olacak. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'nda Ocak ayında kongre heyecanı yaşanacak. Kongrede mevcut başkan Kemal Çam yeniden aday olacak. Konu hakkında esnaf ve sanatkarlar odaları birliği başkanı Kemal Çam'ın yaptığı açıklamada;

“Kooperatifimizin 2021-2022 yılları olağan genel kurul toplantısı 28.01.2023 tarihinde saat 11.00'de yılmazlar düğün Salonu'nda gerçekleşecek. Belirtilen tarihte ise çoğunluk sağlanamazsa kongre bir hafta ileri tarihinde yapılacak. tüm üyelerimizi oy kullanmaya bekleriz." açıklamasında bulundu.