Alaplı Fen Lisesi açılması için onay çıktı

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alaplı IMKB Anadolu Lisesinin, Fen Lisesine dönüştürüldüğünü söyledi. Fen Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımı yaparak eğitime başlayacağı kaydeden Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı, Alaplı Fen Lisesi'nin açılabileceğine dair onay yazısı elimize ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığının, lisenin açılmasına onay vermesi son derece sevindirici bir gelişmedir. İlk etapta kademeli olarak 150 öğrenci alınacak Alaplı Fen Lisesi'nin açılması, ilçe açısından büyük bir önem taşıyor. Yıllardır Alaplı'nın özlem duyduğu ve büyük beklenti içinde olduğu fen lisesinde mutlu sona ulaştık" dedi.

Yılmaz, Alapli IMKB Anadolu Lisesi'nin yerine Alaplı Fen Lisesi dönüştürülmesi kararı alındığını ifade ederek, "Alaplı Fen Lisesi adı altında hizmet verecek olan okulumuz 2021 LGS tercih kılavuzunda yer alacak. Okulumuza ilk yıl açılacak 5 sınıf için 150 öğrenci alınacak. Okulumuzda ayrıca kız ve erkek öğrenciler için pansiyon da olacak. Artık ilçemiz öğrencilerinin kaliteli okullarda okuyacak ve başka illere gitmesine gerek kalmayacak. Eğitim kalitemize katkı sağlayacağını düşündüğümüz Alaplı Fen Lisesi'nin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle yeni açılacak lisemizin Alaplı'ya kazandırılmasında emeği geçen Danıştay Başkanı Zeki Yiğite ve tüm yetkililere, Alaplı halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Alaplı Fen Lisesinin olmamasından dolayı Fen Lisesini kazanan öğrencilerin başka il ve ilçelere gittiğini ve adaptasyon sorunu yaşadıklarından belirterek, Fen lisesinin açılmasıyla bu öğrencilerin kendi ilçelerinde ve ailelerinin yanında okuma şansını yakalayacaklarını söyledi. İlçede Fen Lisesi açılması yönünde başlatılan çalışmaların neticesinde ilçede Fen Lisesi açılması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerin olumlu raporu, Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un uygun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne gönderilen onay yazısının onaylanmasıyla Alaplı Fen Lisesi açılması onaylandığını dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Eğitim Öğretim alanında ilçemizde büyük bir atılım için atılan büyük bir adımdır Fen Lisesi. Alaplı ilçemiz Eğitimdeki başarısıyla bunu hak eden bir ilçedir diyerek, 2021 Eğitim Öğretim yılında Alaplı Fen Lisesine 150 öğrencinin alınacağını ve 5 şubeden oluşacağını söyledi.

Müdür Çevik, 24 derslikli 400 öğrenci kapasiteli Alaplı Fen Lisesinde birinci yabancı dilin İngilizce olduğunu belirterek, "İlçede Fen lisesi açılması yönünde kendilerine büyük destek veren İlçe Kaymakamımız Vedat Yılmaz, Valimiz Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tosun ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Alaplı'da Fen Lisesi açılmasının ilçedeki Eğitim-Öğretim kalitesini daha da yükselteceğini dile getiren öğrenci veliler, çocuklarına bu imkanı sunan ve Fen Lisesi açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.