Alaplı Gazeteciler Derneği kongresi yapıldı

Alaplı Gazeteciler Derneği Olağan Genel kurulu yapıldı ve Doğan Bostancı 3'üncü defa güven tazeledi.

Alaplı Gazeteciler Derneğinin dernek hizmet binasında düzenlenen kongreye 22 delege katılırken, gerçekleştirilen kongrede tek liste ile seçime gidildi. Açılış ve yoklamanın ardından Divan seçimlerine geçildi. Alaplı Kent Konseyi Başkanı Gazeteci Yasin Ören'in Divan başkanı olduğu kongreye Mevcut Başkan Bostancı tek aday olarak girdi. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının onaylanmasının ardından tüzük değişikliği tadilatı yapıldı. Ardından organ seçimlerine geçildi ve yapılan oylama sonrasında Bostancı'nın listesi 22 oy aldı ve kongrede bir dönem için daha güvenoyu aldı. Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı'nın yaptığı konuşmada, geçmiş dönemlere göre önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini ifade ederek "Yaptığımız kültür gezileri ile üyelerimizin ufkunu açmak, önemli gün ve haftalarda üyelerimiz ile biraya gelerek, dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak adına güzel çalışmalar ortaya koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Örgütsüz hiç bir başarı sağlanamaz düşünceyle çıktığımız bu yolda üyelerimiz menfaatlerini korumaya devam edeceğiz” dedi.