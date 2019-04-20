Alaplı Güreş takımı İzmir Bergama er meydanına çıkacak

Ege'nin Kırkpınar'ı olarak bilinen Bergama Kleopatra, Ilıca Sahası Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı. İzmir'in Bergama Kınık Belediyesi-Egepol Hastanesi ortaklaşa tertiplediği Yağlı Güreşlere Türkiye'nin dört bir yanından gelecek 18 başpehlivan er meydanına inerek kispet giyecek.

Türkiye'nin önde gelen pehlivanlarının yer alacağı güreş şöleninde, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin şampiyonu altın kemerli başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil Yeşil ile birlikte 18 Başpehlivan katılacak gibi isimler de yer alacak. 21 Nisan Pazar günü Bergama Kleopatra, Ilıca Sahası Er Meydanı Sahasında düzenlenecek yağlı güreşler saat 10.00'da başlayacak. İzleyenlere büyük bir heyecan yaşatacak müsabakalar; Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük ve Büyük Orta kategorilerinden oluşacak. Kendi kategorilerinde ilk 4'te yer almayı başaran pehlivanlar madalya ile ödüllendirilecek. Alaplı Aktif Spor kulübü Güreş hocası Hüseyin Uğuz ve Alaplı Aktif Spor kulübü Başkanı Mustafa Öztürk yaptıkları açıklamada sezona iyi hazırlandıklarını ve Kırkpınar öncesi yapılacak olan yağlı güreş müsabakalarına sporcuları götüreceklerini ve Alaplı ya madalyalar la döneceklerini söylediler.