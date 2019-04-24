Alaplı Güreşcileri Yalova'dan beş Madalyayla döndü

Yalova'nın Altınova ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Altınova Belediyesi Hersek Yağlı Güreşleri, 32'si başpehlivan 400 güreşçinin katılımıyla gerçekleşti. Alaplı Aktif Spor kulübü Güreşcisi Sefa Yılmaz

Yalova Altınova Yağlı Pehlivan Güreşlerinde kendi kategorisinde 2'ci olma başarısı gösterdi.

2009-2010 Kırkpınar Başpehlivanı, 2016 Kırkpınar Finalisti Mehmet Yeşil, 2014 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı, 2005 yılı Kırkpınar üçüncüsü Mustafa Kemal Karaboğa gibi isimlerin er meydanına çıktığı güreşlerde ,Alaplı Aktif Spor kulübünün güreşçileri madalya ile döndüler. Yalova Altınova da Sefa Yılmaz deste büyük boyda 2.ci, Resul yılmaz küçük, Orta büyük boyda 5.ci Ensar Yılmaz ise teşvik de 5.ci oldular. M. Ali Yılmaz da tozkoparan da 5. oldu. Alaplı Aktif Spor kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, İzmir Bergama ve Yalova Altınova da yapılan yağlı pehlivan Güreşlerinde Alaplı Aktif Spor kulübünün güreşçileri, Güreş hocası Hüseyin Uğuz nezaretinde gittikleri güreşlerde Alaplı ve bölgeyi iyi bir şekilde temsil ettiklerini ifade etti. Öztürk, bölgenin iş adamlarına eslenerek ata sporu güreşe sahip çıkılmasını istedi.