Alaplı halk pazarında aşılama uygulaması sürüyor

Alaplı Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Şakir Bahadır, koordinasyonundaki aşı ekibi, kapalı pazar yerinde aşı odası oluşturdu. Burada anonslar yapılarak esnaf ve vatandaşlar aşı olmaya davet edildi. Sabah başlayan aşı uygulamasında 25 kişi aşı oldu. İlçe Sağlık Müdürü Şakir Bahadır, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden vatandaşın sağlığı için görev yaptığını anlattı. Aşılama çalışmaları ile salgının hızının Alaplı İlçesinde en az vakaya düşürüldüğünü sözlerine ekledi.

Aşı olan pazar esnafından Mehmet Aldırmaz da aşılama hizmetini vatandaşların ayağına kadar getiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Çok mutlu olduğunu ifade eden Aldırmaz, aşı anonsunu duyar duymaz tezgahını bırakarak aşı olmaya geldiğini söyledi. Herkesin aşı olması gerektiğini dile getiren Aldırmaz, "Bu maskelerden kurtulmanın başka yolu yok. Herkes bunlara uymak zorunda. Hizmetten memnunuz. Sıra beklemek yok, ol aşını git. Sağlık çalışanlarının Allah yardımcıları olsun. Hep beraber atlatacağız inşallah" şeklinde konuştu.