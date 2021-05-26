Alaplı heyetine Ankara'da sıcak ilgi

Zonguldak Alaplı Kent Konseyi ile Alaplı Gazeteciler Derneği üyelerinden oluşan heyet, Ankara'da üst düzeyde görev yapan ve Zonguldaklı olan bürokrat, hukukçu, tuğgeneral, eğitimci ve siyasetçiler ile bir araya gelerek sosyal ve kültürel alanda uygulanacak ortak projeler, ve İlçenin gelişmesi konusunda değerlendirdiler.

Alaplı'dan kalabalık bir heyet ile önceki gün Ankara'ya hareket eden konsey ve dernek üyelerinin ilk olarak, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit oldu. Burada Yiğit'in yakın ilgi ve alakası ile sıcak bir şekilde karşılanan heyet Yiğit'e günün anısına Alaplı tablosu, plaket ve yöresel ürünler takdim etti.

Ardından sırasıyla Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdürü Tuğgeneral Mustafa Üstün, Yargıtay Üyesi Hakim Kemal Güngör, Ankara Savcısı Birol Tufan'ı da Adalet Sarayında ziyaret eden heyet ilk günkü programı Danıştay Başkanlığı Güvenlik Müdürü Coşkun Şengün ile bir araya gelerek tamamladı. Bu ziyaretler kapsamında da heyet, Alaplı bürokrat, hukukçu ve Tuğgeneral Üstün'e çeşitli hediyeler takdim etti.

“Alaplı sorunları konuşuldu”

Heyetin 2.gününde sürdürdüğü yoğun temaslar sırasında ise Özel Eğitim Daire Başkanı Cemal Özdemir, AK Parti 24. dönem Zonguldak Milletvekili Ercan Candan, Helal Gıda Akreditasyon (HAK) Şube Müdürü Ali Rıza Eren, Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahmam Tüllüce ile bir araya gelme şansı yakaladı.

Oldukça verimli geçen 2 günlük program Alparslan Türkeş'in kabri ve Anıtkabir'in ziyaret edilmesi ile son buldu.

Ziyarette Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören, Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı, ve üyeleri hazır bulundu.