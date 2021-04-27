Alaplı ilçesinde 7 bin 767 kişiye Covid- 19 aşısı yapıldı

Edinilen bilgiye göre Alaplı'da 2 ay öncesine kıyasla yüzde 90'lık bir azalma görüldüğü belirtildi. Ülke bazlı alınan tedbirlerin etkisi sonucu görülen bu azalmayı korumak ve hatta Covid-19 hastalığını yok edebilmek adına en etkin yol olarak görülen aşılama uygulaması devam ediyor. Alaplı İlçesinde aşı çalışmaları dört bir koldan devam ederken, 55 yaş üstü vatandaşların Covid-19 aşısı sağlık ekiplerince yapılmaya başlandı. Aşı olmayan vatandaşlar için de Covid-19 hastalığını yenebilmek, yok edebilmek adına aşı olmayan vatandaşların aşı yapmalarının son derece önem arz ettiği belirtildi. Bu bağlamda Alaplı Kaymakamı Aydın Yılmaz yaptığı açıklamada, 55 yaş üstü vatandaşların aşı olmak için sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini açıkladı. Alaplı ilçesinde 7 bin 767 civarında kişiye aşı yapıldı ve hiçbir ciddi komplikasyon görülmedi. Bu bakımdan da vatandaşların aşı yönünden endişe duymaması gerektiği belirtildi.

Öte yandan dün itibariyle, aşı için 55 yaşa çekilen hedef nüfusun aşılamaları devlet hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinden alınan randevular ile yapıldığı açıklanırken, Şu ana kadar aşıyla ilgili herhangi bir ciddi komplikasyon ve benzeri olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. İlçesinde 13 bin 387 kişiye Covid-19 kitlesine aşı çalışmaları devam ederken, 55 yaş üstü aşının öne çekilmesiyle beraber ilçenin yüzde 60'nın aşılandığı belirtildi.

MHRS web, MHRS mobil, ALO 182, E Nabızdan randevu alarak, randevu gün ve saatinde aşı yaptırılabilecek. Randevularını alan vatandaşlar belirlenen günlerde Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde aşı olabilecek.