Alaplı Kaymakamı emekliye ayrılıyor

1 Haziran'da Emekli olacak Alaplı İlçe Kaymakamı Saim Eskioğlu, onuruna iftar programı düzenleneceği bildirildi.İlçede Yaklaşık 3 yıldır görev yapan ve 1 Haziran'da Emekliye ayrılacak olan Alaplı İlçe Kaymakamı Saim Eskioğlu onuruna, ramazan ayında iftar yemeği verileceği bildirildi. Alaplı Gazeteciler Derneği olarak , Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, 1 Haziran tarihinde emekli ayrılacağı nedeniyle ziyaret ederek, kabullerinden dolayı teşekkür etti.Dernek adına söz alan Doğan Bostancı,Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ilçeye sunmuş olduğu hizmetler ve katkılardan dolayı teşekkür ederek,sağlıklı ve mutlu bir emeklilik temennisinde bulundu ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.