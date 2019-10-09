'Alaplı Kuzusu' satın almak için akın ediyorlar

Zonguldak Alaplı'da orman köylülerince toplanarak, pazarda satışa sunulan ve 'Alaplı kuzusu' denilen kestanenin ünü, yurt geneline yayıldı. Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen kestaneciler, Çarşamba sabahı kurulan yol kenar pazarında sıkı pazarlıklar sonucu ürünleri satın alıyor.

Zonguldak Alaplı İlçesinde Kılburnu mevkisinde 'sabah erken saatlerinde yol kenarlarında Kestane Pazarı'nın kurulmasıyla ilçede 'Alaplı kuzusu' denilen kestanenin ünü, yurt geneline yayıldı. Orman köylülerinin toplayarak, pazarda satışa sunduğu kestaneleri almak isteyenler, İstanbul ve Bursa illerinden geliyorlar.

Alaplı Orman bölgelerinden toplanan kestanesinin zarının ince olduğunu belirten satıcılar, diğer illerdeki toplanan ürünlerden daha çok tercih edildiğini söyledi. Alaplı ve Yığılca Ormanları arasında toplanan kestane sezonu olan Ekim ve Kasım aylarında 20 ton satış yapıldığı belirtildi. Kestane pazarı sabah saat 06.00 dan itibaren kurulmaya başlıyor ve 08.00 kadar alıcılar pazardan ürün alıyorlar.

Kestane satıcısı Ali Uygun, "Bu bölgenin kestanesi çok meşhur olduğunu ve çok kaliteli olduğunu söyledi. Baş, kestanenin köylülerin etkili bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, kestane pazarında haftada 2 ila 3 ton arasında satış yapıldığını kaydetti. Bursa'dan İstanbul'dan, çeşitli illerden kestane almaya gelenler var. Bizim ilçelerimizden kestane buraya geliyor ve buluşup pazarlık yapıyorlar. Herkes bu bölgenin kestanesini tercih ediyor" diye konuştu.

"Bu kestane kışın ilaç"

Kocaali'de kestane işi yapan Zafer Sarı ise "Batı Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur pazarı burada kuruluyor. Alaplı kestanesi kuzu kestane. Buranın kestaneleri farklı, kestanesi ufak olduğu için lezzetine doyulmuyor. Bu kestanenin zarı yok. Bursa kestanesinde zar olur, bunda olmaz" dedi.

Ahmet Meşe ise Ankara'dan Alaplı'ya geldiğini ifade ederek, "Ankara'dan buraya geliyoruz. Sadece sezonluk, bu kestane işini yapıyorum. Buranın kestanesini tercih etmemizin sebebi kuzu kestane olması. Bizim İç Anadolu bölgesinin en çok tercih ettiği kestane türü budur. Kestane, Bursa, Kütahya ve İzmir tarafında da var ama bu bölgenin kestanesi daha çok seviliyor. Bu kestane şekerli olur. Halk bu kestaneyi daha çok tutar. Alaplı bölgenin ikinci en büyük pazarı ve kestane almak için Türkiye'nin dört bir yanından alıcı gelir" ifadelerini kullandı.