Alaplı KYK'da deprem tatbikatı yapıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iş birliğinde Zonguldak'ın Alaplı Öğrenci yurdunda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı.

Programa Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Spor Müdürü Zafer Can, Alaplı Belediyesi itfaiye personelleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, yurt personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri deprem anında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Kaymakam Yılmaz ise burada yaptığı açıklamada; "Deprem tatbikatının yapılma sebebi her zaman depreme hazırlıklı olmak. Deprem sırasında sizin yapacağınız her adım sizin hayatınız için çok önemli. Afat herkese deprem anında neler yapılması gerektiğini gönderdi oraya bakıp inceleyin. Deprem anında sizin ölüp ölmeyeceğiniz sizin o anki hareketinize bağlı. Bu deprem anında da geçerli deprem sonrasında da geçerli. Sizden istenen şeyler çok basit. Çömelme kapanma işlemi yapıp deprem bittikten sonra kargaşa yaratmadan çıkmak. Şunu hiçbir zaman unutmayın deprem bölgesine de gitseniz bir binaya girdiğiniz zaman nasıl çıkmak gerektiğini de bilmeniz önemli. Zonguldak deprem açısından güvenli bir yer değil. Deprem riski olan bir ilimiz. Onun için ara ara bu tatbikatları tekrarlayacağız" dedi.