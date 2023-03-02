Alaplı Meclisi'nde depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi Mart ayı olağan Meclis toplantısı Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin Başkanlığında Meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantı öncesinde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Meclis toplantısında konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, depremlerde hayatını kaybeden yaklaşık 45 bini aşkın vatandaşımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren depremzede vatandaşlarımız için Alaplı'nın tek yürek olduğunu ifade eden Tekin şöyle dedi:

“6 Şubat 2023 sabahı maalesef yüreklerimizi yakan o acı haberle uyandık. Kahramanmaraş merkezli olup, 11 ili etkileyen ve yaklaşık 45 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki büyük deprem felaketiyle sarsıldık. Depremin oluşturduğu hasar ve can kayıpları hepimizin yüreğini, hepimizin canını yaktı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizlerde Alaplı Belediyesi olarak depremzedelerimizin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattık. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren depremzede vatandaşlarımız için tek yürek olan 7'den 77'ye binlerce Alaplılı hemşehrilerimiz bu süreçte bölgede ihtiyaç duyulan giysi, gıda, ısınma ve hijyen malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için adeta seferber oldular. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah yardım yapan destek olan herkesten razı olsun. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekipler ve gönüllü yurttaşların işbirliği ile düzenli olarak paketlenen gıda ve diğer yardımlar depremzede vatandaşlarımızın yaralarının bir nebzede olsa sarılması için tırlara yüklenerek bölgeye ulaştırıldı. Deprem bölgesinde soğuk hava koşulları nedeniyle depremzede vatandaşlarımızın bir nebzede olsa yakacak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Belediye olarak hemen koordine olarak deprem bölgesine 4 tır fındıkkabuğunu ulaştırdık. Alaplı Muhtarlar Derneği tarafından organize edilerek deprem bölgesine gönderilen yakacak yardımlarına destek olduk. Yine Valilimizin önderliğinde Kurtarma ekiplerine destek için 10 arkadaşımız deprem bölgesine giderek oradaki çalışmalara destek verdiler. Ayrıca Ormanlı Beldesi'nde İşadamları Özgür Karaman ve Hamdi Güney'e ait iş makinelerini Belediyemizin öncülüğünde deprem bölgesine ulaştırarak enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı oldular. Kaymakamlığımızın ve sivil toplum kuruluşlarını katıldığı yardım kampanyalarına Belediye olarak katılarak tam destek verdik. Alaplı Belediyesi olarak deprem bölgelerine toplam 7 tır ihtiyaç yardım malzemesi gönderdik.”

'Madencilerimizden Allah razı olsun'

Tekin, “Zonguldak'tan deprem bölgesine giden, enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir nefes, bir umut olan madenci kardeşlerimiz. Arama kurtarma çalışmalarında onlarca vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtaran, depremden etkilenip çadırlarda ve konteynırlarda yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteği veren madenci kardeşlerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu vesileyle depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Alaplı Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Mudanya'nın oğlu genç kardeşimiz Sergen Mudanya ve depremlerde hayatını kaybeden yaklaşık 45 bin vatandaşımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, toplantıda gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.