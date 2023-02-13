Alaplı meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

Zonguldak'ın Alaplı BİST Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler deprem bölgesinde kullanılması için 50 soba yaptı.

Zonguldak'ın Alaplı BİST Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 kişilik metal öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesinde arama kurtarma ekipleri ve sokakta kalan depremzedelerin ısınmaları için sobalar yaptı. iki gün önce başlayan ve tamamlanan çalışma ile hayırseverler tarafından bağışlanan 50 soba yapıldı.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gıdadan kıyafete kadar destek vermeye çalışıyoruz. Burada kaynak makineleri sayesinde çubuk demirlerle varil sobalar yaptık. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma ile şu an kadar saatte 50 sobayı tamamladı. Bakanlığımızın talimatları ile sobalarımız üreterek acil ihtiyaç duyulan yerlere ulaştıracağız” dedi.