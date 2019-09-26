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Alaplı Meslek Yüksek Okulu'nun 2019 hedefi 2 bin 500 öğrenci

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde eğitim-öğretim veren Alaplı Meslek Yüksekokulunda geçtiğimiz yıllar içinde kapanan beş programın yeniden açılmasıyla birlikte öğrenci sayısının bin 700 ulaşması ilçeye heyecan getirirken, görev süresinde bir yılı geride bırakmaya hazırlanan, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr.

Öğr. Üyesi Ahmet Oturak, ortaya koyduğu çalışmalarla farkını hissettirdi.


Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oturak, Yüksek Okulun gerek kampus alanı, gerekse eğitim ve öğretim elemanları ile bölgenin en modern yüksek okullarından biri olduğuna dikkat çekerek, kapanan beş programın yeniden öğrenci alınmasıyla birlikte okulda 400 yeni öğrencinin eğitim ve öğretime başladığını söyledi. Hedeflerinin 2 bin 500 öğrenci sayısına ulaşmak olduğuna işaret eden Oturak sözlerini şu şekilde sürdürdü:


"Okulumuz gerek kampus alanı, gerekse eğitim ve öğretim elemanları ile bölgemizin en modern yüksek okullarından birisidir. Daha önce öğrenci kontenjanı yetersiz olduğundan kapanan beş programın yeniden açılmasıyla 400 yeni öğrenci okulumuza kayıt yaptırdı. Okulumuz şu anda bin 700 öğrencisi ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Biz geçmiş yıllarda olduğu gibi yeniden 2 bin 500 öğrencinin eğitim ve öğretim yapabilmesine imkan sağlamaya çalışıyoruz. Yine asansör sektöründeki yetişmiş eleman bulma sıkıntısının çözülmesi adına 2017 yılında Türkiye'de ilk defa okulumuzda açılan Asansör Teknolojileri Bölümü, Organik Tarım ve İş sağlığı ve Güvenliği bölümlerine öğretim elemanı sağlandığı takdirde okulumuzun öğrenci sayısında ciddi bir artış olacaktır."



"Alaplı Ekonomisine katma değer katıyor"


Öğrenci sayısındaki artışın ilçe ekonomisine katma değer sağlayacağını da anlatan Alaplı Meslek Yüksek Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oturak sözlerini şöyle tamamladı: “Alaplı Meslek Yüksek Okulunda öğrenci sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce Eğitime ve Öğretime devam eden Gemi İnşaatı programı, öğrenci kontenjanının yetersiz olmasından dolayı program kapatılmıştı. Önümüzdeki Eğitim ve Öğretim yılında tekrar Öğrenci alımına başlaması için girişimlerimiz devam ediyor. Yeni açılan beş program ile birlikte öğretim elemanı bekleyen dört program daha açıldığında okulumuzun öğrenci sayısı 2 bin civarına ulaşacaktır. Buda ilçe ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bizlere desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkür ediyoruz. "

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