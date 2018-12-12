Alaplı MYO, gemi adamı yetiştirmeye yetkilendirildi

BEÜ, “çevre dostu ve doğaya saygılı” üniversite olması yanında; yürütmüş olduğu bilimsel projeler, ulusal ve uluslararası bağlamda almış olduğu eğitim yetki belgeleri ile hem Türkiye'yi hem de Batı Karadeniz Bölgesi'nde “öncü üniversite” olma rolünü üstleniyor.

Üniversitenin eğitimde kalite başarısına son olarak Alaplı Meslek Yüksekokuluna verilen “Makine Zabiti ve Gemi Adamı Yetiştirme” eğitim yetki belgesi eklendi. Alaplı Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme Programı, ana makine gücü 750-3000 kw arasındaki gemilerde çalışacak makine zabiti ve vasıflı-vasıfsız tüm gemi adamının yetiştirilmesi için meslek yüksekokulları bazında Türkiye'de ilk üç, Batı Karadeniz Bölgesi'nde ise yetkili tek bölüm oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK)'nun 4 Aralık Çarşamba günü ortaklaşa gerçekleştirdiği denetim sonucunda Gemi Makineleri İşletme Programımız, ana makine gücü 750-3000 kw arasında olan gemilerde çalışabilecek makine zabiti yetiştirilmesi için gerekli eğitim yetkisini alarak, Türkiye'deki meslek yüksekokulları arasında, işletim düzeyinde makine zabiti yetiştirmek için yetkili üç eğitim kurumundan biri, Batı Karadeniz Bölgesi'nde ise bu eğitimi veren yetkili tek meslek yüksekokulu oldu.

Alınan bu eğitim yetkisi ile ayrıca Alaplı Meslek Yüksekokulu en az ilköğretim mezunu olmak kaydıyla vasıflı-vasıfsız gemide çalışmak isteyen tüm gemi adamlarına yönelik gerekli temel 8 STCW (Gemi adamlarının Eğitilmesi, Belgelendirilmesi ve Vardiya Tutma Standartlarının Belirlenmesi) belgesi için kurs düzenleme ve sertifikalandırma yetkisini de almış oldu. Bu temel 8 STCW belgeleri ise teorik ve uygulamalı olmak üzere; Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri (Güvenlik Tanıtım, Güvenlik Farkındalık, Belirlenmiş Güvenlik Görevleri), Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Eğitimi, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi, Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi, Makine Zabiti Yetiştirme Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi ve İleri Yangınla Mücadele Eğitiminden oluşuyor.

Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Soner Yavuz alınan eğitim yetki belgesi ile ilgili olarak “Gemi adamları eğitimi için alınan bu yetkinin üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için kalifiye gemi adamı açığını kapatacağını ve uluslararası düzeyde gemi adamı yetiştirileceğini belirterek, Batı Karadeniz Bölgesi'nde bu eğitimi veren tek okul olması sebebiyle üniversitemizin tercih edilebilirliğini arttırarak işgücüne katkı sağlayacaktır” dedi.

Yavuz; makine zabiti ve gemi adamı eğitim yetkisinin yeniden alınması sürecinde desteklerini esirgemeyen ve her türlü katkıyı sunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya ve emeği geçen Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fevzi Şenlitürk'e, bölüm hocaları Öğr. Gör. Abdullah Tombak, Öğr. Gör. Uğur Demir, Öğr. Gör. Ozan Köse ve Öğr. Gör. Ayşegül Altuntaş Miyanyedi'ye teşekkürlerini sundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı konu ile ilgili olarak, “Günden güne gelişen, değişen ve büyüyen bir üniversite olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi hem modern imkânları hem de nitelikli eğitimi ile bölgesinde lider bir eğitim kurumu olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Üniversitemiz, eğitimle, çevreye duyarlılıkla ve sağlık kampüsü ile sadece Zonguldak'a değil, aynı zamanda çevre illere katkısı bulunan bir bilim yuvasıdır. Önemli ulusal ve uluslararası başarılara imza atarak, bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. Son olarak Alaplı Meslek Yüksekokulumuza verilen “Makine Zabiti ve Gemi Adamı Yetiştirme Eğitimi” yetkisi bu başarılardan sadece biridir. Bu yetki ile Üniversitemiz Batı Karadeniz Bölgesi'nde tek, ülke genelinde ise üç meslek yüksekokulundan biri olmaya hak kazanarak üç tarafı denizle çevrili ülkemizde gemi adamı yetiştirebilecek olmanın gururunu yaşamaktadır. Üniversitemiz akademik-idari personeli ve öğrencileriyle bir bütün olarak büyüyerek, ilimizi, bölgemizi, ülkemizi gururlandırmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edecektir. Bu bağlamda, Üniversitemize bu eğitim yetkisinin kazandırılmasında emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.