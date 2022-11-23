Alaplı MYO'dan “Toplumsal Hayatta Kadın” semineri düzenlendi

Dr Burçin Henden Şolt öncülüğünde, Türk Anneler Derneği Alaplı Şube Başkanı Duygu Güneş Ercan ve yönetiminin ortak çalışması sonucu geniş katılımlı “Toplumsal Hayatta Kadın” konulu seminer düzenlendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu Moderatörlüğünde Yüksekokul toplantı salonunda düzenlenen Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ile protokol üyeleri ve davetliler katılımı ve BEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, BEÜ Alaplı Meslek Yüksekokulu, Alaplı Devlet Hastanesi, Kdz.Ereğli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilen “Toplumsal Hayatta Kadın” konulu seminer büyük ilgi gördü.

Açılış konuşmalarını Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.Şenol Hakan Kut oğlu ve Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burçin Şolt'un yaptığı seminerde Kadınların Toplumsal Hayattaki Önemlerine dikkat çekildi.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından katılımcılara Narkotik Anne konulu sunum yapılarak Anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilebilmesi konularında kadınlar bilgilendirildi. Bir sonraki sunum Kdz. Ereğli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından katılımcılara KADES uygulaması anlatıldı ve ilk oturum sona erdi.