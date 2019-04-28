Alaplı otogarında asker uğurlama yoğunluğu

Zonguldak Alaplı Otobüs Terminali'nde asker uğurlama törenleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

Alaplı'da askere giden gençleri uğurlamak için şehirler arası otobüs terminaline akın edenler yoğunluğa yol açtı. Davul ve zurna eşliğinde eğlenerek otobüslere bindirilen asker adayları acemi birliklerine katılmak üzere yola çıktı.

Arkadaşları tarafından davul, zurna, Yöresel Köçek oyunları ile askere uğurlandı. Helallik alınıp, bahşişlerin verildiği asker uğurlama töreninde davulcular bayram etti. Vatani görevi yapacak gençler arkadaşlarıyla birlikte davul, zurna eşliğinde Köçek eşliğinde yöresel oyunlar oynandı. Uğurlamalar sırasında araç konvoyları yaparak terminale gelen asker adayları için davul- zurnalar eşliğinde eğlenceler düzenlendi. Yaklaşık bir saat öncesinden otogara gelen asker yakınları otogarda izdihama neden oldu.Otobüs şoförleri ve peron görevlilerini zaman zaman zor durumda bırakırken asker adayları aile, dost ve yakınlarıyla hüzünle vedalaştı. 'En büyük Asker Bizim Asker', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganlarıyla omuzlara alınıp havaya atılan acemi askerler tekbir arasında otobüslere bindirildi. Hareket eden otobüslerin önü kesilip Türk Bayrağı açan asker yakınları ve arkadaşları, hep birlikte İstiklal Marşı söyleyip asker adaylarını acemi birliklerine uğurladı.