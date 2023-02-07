Alaplı spor salonuna yardım yağıyor

Zonguldak'ın Alaplı Kaymakamlık Koordinasyonunda yardımların toplandığı alanlardan birisi de Kapalı Spor Salonu oldu. Kapalı Spor salonuna akın eden vatandaşlar battaniye ve kışlık giyecek yardımları getirdi. Spor Salonu ve Sosyal vakıf görevlileri yardım malzemelerini kolilere yerleştirerek AFAD merkezine gönderiyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Alaplı'da vatandaşlar yardım için seferber oldu. Alaplı'daki Kaymakamlık Koordinasyonunda yardımların toplanma merkezlerinden birisi olan Kapalı Spor Salonu'na vatandaşlar akın akın yardım malzemesi götürüyor. Battaniye, kışlık giyecek ve bir çok yardım malzemesini Kapalı Spor Salonuna getiren vatandaşlar adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Öte yandan burada toplanan yardım malzemeleri görevliler tarafından kolilere konarak AFAD aracılığı ile bölgeye gönderilecek.