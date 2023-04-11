Alaplı Türk Anneler Derneği'nden 150 adet yardım kolisi

Zonguldak'ın Alaplı Türk Anneler Derneği tarafından Ramazan ayında 150 adet yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmasıyla anlamlı bir çalışmaya imza attılar.

Her yıl belli aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Alaplı Türk Anneler Derneği bu yılda 150 adet yardım kolisini Ramazan ayında dağıtmaya başladı. Konu ile ilgili Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Duygu Ercan, 'Bu sene Alaplı Anneler Derneği olarak 150 kolimizi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya başladık. Alaplı genelindeki kendi belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize kumanyalarımızı dağıtmaya başladık. Hizmetten kaçmayan gıda dağıtımı yapan, aile tespiti yapan üyelerimizden, gönüllülerimizden ve katkı sunan tüm hayırseverlerimizden razı olsun" diye konuştu.