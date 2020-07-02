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Alaplı Ziraat Odası Başkanı; "Fındık fiyatı tarihi rekorunu kıracak"

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu; Türkiye’de bu yıl fındık rekoltesinin beklenenden az olduğu, buna bağlı olarak da fındık fiyatlarının tarihi rekorunu kıracağını söyledi.

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu; Türkiye'de bu yıl fındık rekoltesinin beklenenden az olduğu, buna bağlı olarak da fındık fiyatlarının tarihi rekorunu kıracağını söyledi.


Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, geçen sezon 776 bin ton olan fındık rekoltesinin bu sezon 500-550 bin tona düşeceğini tahmin ettiklerini, bu nedenle fındık fiyatlarının bu yıl da yüksek seyredeceğini belirtti.


Şeref Türkoğlu, korona virüs salgını nedeniyle fındıkta olan son gelişmeleri değerlendirdi. Tahmini rekoltenin altında fındık olması nedeniyle fiyatların bu yıl rekor kıracağını söyleyen Türkoğlu, ”Sokağa çıkma yasağı ve insanlarımızın şehirden şehre gitmesi fındığımızı biraz bakımsız bıraktı. Bu nedenle rekolte geçen senenin üzerinde olmayacağını düşünüyorum. Bu sene çok virüsten dolayı iyi bir fındık bakımı sağlanıp yüksek bir rekolte olamayacağını tahmin ediyoruz. Fındık üreticilerine, fındık fiyatının rekor kıracağını belirtiyorum. Şu anda fındık fiyatı 18-19 arasında değişiyor. Rekoltemiz bu sene düşük olacak. Fındık bahçelerinde gezdiğimizde bunları gördük. 2019 yılında 776 bin ton civarında olan fındık bu sene Türkiye genelinde 500-550 bin tona düşecek. Bu da fındık fiyatlarının yukarı doğru gitmesine neden olacaktır. Avrupa bölgesinden fındığa çok ciddi bir talep var. Bütün bu nedenlerle beraber üreticilerimize fındığımıza sahip çıkmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

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