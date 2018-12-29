Alaplı Ziraat Odası delege seçimi yapıldı

Kullanılan oy sonrasında 2019 yılının Şubat ayı içerisinde yapılacak olan Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde, oda başkanını seçecek olan delegeler belirlendi.

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, "Huzur içerisinde delege seçimleri yapıldı. Delege adaylar belirlendi ve Şubat ayı içerisinde yapacağımız genel kurulumuzda da bu arkadaşlarımız oda meclisini belirleyecek. Yapılan delege seçimi camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.