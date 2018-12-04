Alaplı'da 2019 yılında da suya zam yok

Alaplı Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Tekin, Belediye olarak 2018 yılı su ve katı atık bedeli fiyatlarının 2019'da da geçerli olması kararı alacaklarını söyledi.

Ülkemizde bir ekonomik kriz olduğunu vatandaşlarımızın aile ekonomisi düşünülerek su ve katı katıl bedeline zam yapılmaması kararı alındığını belirten Tekin, "Ülkemiz içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle su ve katı atık bedeline zam yapmama kararı aldık. Böylece halkımızın kesesine bir nebzede olsa katkıda bulunmuş olacağız. Değerli hemşirelerimizin refahını düşünerek aldığımız bu karar Alaplı'mıza hayırlı olsun" dedi