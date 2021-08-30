Alaplı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen tören; Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Ergün Gündoğan, Emniyet Amiri Fatih Küçükdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, kamu kurum amirleri ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldı. Törende Kaymakamı Vedat Yılmaz katılımcılara kısa bir konuşma yaparak Covid 19 hastalığından dolayı etkinlik yapamadıklarını ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladıklarını söyledi. Tören Kaymakam Vedat Yılmaz makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.