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Alaplı'da 65 yaş üstü ücretsiz kartlar iptal edildi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde koronovirüse karşı tedbirler çerçevesinde halk otobüslerinde 65 yaş üstü ücretsiz biniş kartları iptal edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde koronovirüse karşı tedbirler çerçevesinde halk otobüslerinde 65 yaş üstü ücretsiz biniş kartları iptal edildi.


Alaplı ile Kdz. Ereğli arasında ve İlçe şehir içi toplu taşıma işini yürüten Alaplı Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Sedat Aydın, 65 yaş üstü ücretsiz biniş kartlarının iptal edildiğini söyledi. Toplu taşımada yolcu kapasitesinin son bir haftada yüzde 70 oranında azaldığını dile getiren Aydın “Alaplı Belediyesi ile birlikte koordineli çalışarak otobüslerimiz düzenli olarak dezenfekte ediliyor. 65 yaş üstü ücretsiz biniş kartları iptal edildi. 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızdan sokağa çıkma yasağına rağmen ücretli binip yolculuk yapmak isteyenler oluyor. Bunlara da uyarmaya çalışıyoruz. Yolcu sayısının yüzde 70 oranında düşmesi ile sefer sayılarımızı da azaltma kararı aldık. Devletimizin ilgili birimlerinin aldığı kararları uygulayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salgının yayılmasını önlemek maksadıyla alınan tedbirleri bizlerde harfiyen uyguluyoruz” dedi.

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