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Alaplı'da 70 gram esrar ele geçirildi

Zonguldak Alaplı İlçesinde Asayiş polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri durumundan şüphelendikleri R.Y., F.B. ve S.K.'yi takibe aldı. İncivez Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin içinde 1 kişinin üzerinde yapılan aramada satışa hazır fişek diye tabir edilen 9 paket içime hazır uyuşturucu ile kova tabir edilen malzemeler ile birlikte, 70 gram olan esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili R.Y., F.B. ve S.K., gözaltına alındı. İfadesinin ardından Alaplı Adliyesine sevk edilen R.Y., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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