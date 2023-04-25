İhlas Haber Ajansı

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Alaplı'da akıma kapılan 2 inşaat işçisi yaralandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, elindeki demirlerin enerji nakil hattı teline temas ettiği 2 inşaat işçisi Nail Çam ile Mustafa Mert Öztürk akıma kapıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, elindeki demirlerin enerji nakil hattı teline temas ettiği 2 inşaat işçisi Nail Çam ile Mustafa Mert Öztürk akıma kapıldı.


Olay, saat 15.30'da Zonguldak'ın Alaplı Konak Mahallesinde bulunan bir inşaatta yaşandı. İki işçinin yerde bulunan inşaat demirlerini binanın en son katına çekme esnasında elindeki demirin enerji nakil hattı teline teması sonucu elektrik akımına kapıldılar. Arkadaşlarının durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık görevlileri yaralı iki işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Ereğli'de bulunan hastaneye kaldırılan inşaat işçisi Nail Çam'ın durumu ağır olduğu öğrenildi. Her iki inşaat işçilerin ayaklarının altında elektrik akımından kaynaklandığı öne sürülen yaralar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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