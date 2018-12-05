Alaplı'da arıcılık kurslarına ilgi arttı

Zonguldak Alaplı Halk Eğitim Merkezi ve Gümeli Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla açılan arıcılık arıcılık kurslarına ilgi her geçen gün artıyor.

Bayanlarında büyük ilgi gösterdiği kursla ilgili olarak bilgiler veren Kurs Öğretmeni Ziraat Mühendisi Perihan Taş, “Bölgemizin balı çok değerlidir, ekonomik kazanç olarak düşünüldüğünde bir gelir kaynağı olup bir nevi göçü de engellemektedir”dedi. Taş ayrıca; “Kursumuz toplamda 72 saat olup, katılımcılarımız'dan 10 ‘u bayan toplam 25 kişi vardır. Kursumuzda arıcılık nasıl yapılır? Arıcılık meslek olarak yapılır mı? Arıcılık yapıldığın da ekonomiye katkısı , arıcılığın aile ekonomisindeki yeri, arıcılıkta mevsimsel bakımlar, arı hastalıkları ve zararlılarının tarıma katkısı. Gibi birçok konular işlenecektir. Arıcılık kursları sayesinde, tarım ilaçlarının kontrolsüzce kullanıldığı yerlerde arının doğaya, tarıma, yediğimiz meyveye ve sebzeye katkısını öğrenen kursiyerler tarım ilaçlarının özellikle de ot ilacı ve inteksitleri kullanmaktan vazgeçtiği tarımda daha bilinçlendiği gözlemlemektir. Bu yüzden Arıcılık kurslarının yaygınlaştırılması gerektiğinin düşüncesindeyim. Zonguldak bölgesi özellikle bitki örtüsü bakımdan zengin bir bölgedir. Orman gülleri, ıhlamur ağaçları,kestane ağaçları ve birçok ballı bitki mevcuttur. Bölgenin balı değerlidir. Bu da arıcılığın bu bölgede yapılması gerektiğinin doğada ispatlıyor bize. Bölgenin sadece balı değil arısı da değerli zenginlik içinde zenginlik yani Kara Kavuz, Gümeli, Akköy, Uludağ ve Çiller gibi köyleri kapsayan bir arı ıslahı projesi mevcuttur. Bu proje sayesinde ana arı üretip şehir dışına belki ülke dışına bile satışlar olacak bölgedeki insana iş imkanı, kalkınma imkanı sağlanacak. Bizim kurslarımızla yetişen bayanlar, gençler şehir dışlarına göçmeden kendi köylerinde ekmek yiyebilecekler, ev hanımları çocuklarını rahat bir eğitim imkanı sağlayacak. Bölgedeki insanların bu projeye sahip çıkması, arıcılığı yaygınlaştırmaya çalışması hem aile ekonomimize hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaktır"dedi.

"Bal ormanları oluşturulmalı"

Kursiyerlerden Nejdet Baytekin ise; “Sadece Gümeli'den değil değişik yerlerden de kurs için gelen arkadaşlarımız var. Bu benim 4. arıcılık kursum. Kursun faydası çok. Gelecek sene tekrardan kurs olsa ona da katılırım. Gümeli'miz de acı bal ve kestane balı üretiyoruz. Çiçek balı bizim gölgemizde olmaz çünkü o tarz bitkiler zayıf olduğu üretimi de yok. Arıcılığı yöre halkımızın severek ve destekleyerek yapmalı. Çünkü arı demek hayat demek yaşam demek. Sadece emeklilerin yada yaşlıların yapar diye bir şey söz konusu değil gençlerimizin de yapması gereken bir iş bu.Farklı bir yerde yapılır diye bir şey söz konusu da değil çünkü arıcılığı yer yerde yapabilirsiniz. Ancak devletimizden beklentimiz bizlere bal ormanı oluşturması” dedi.

"İmkanlarımız kısıtlı, eksiğimiz çok"

Alaplı Gümeli Beldesi Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Şenol Bozkurt ise kurslarla ilgili olarak şunları söyledi; “Derneğimiz 2002 yılında kurulmuş olup yaklaşık 4 yıldır Tepeköy'deki yeni binamızda etkinliklerine devam etmektedir. Gümeli'deki vatandaşlarımızın ibadetlerini ve faaliyetlerini devam ettirebilmeleri açısından dernek olarak yardımlı olmaya çalışıyoruz. Saz ve bağlama kurslarımız, semah kurslarımız ve bu yılda Alaplı Halk Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri sayesinde ilk defa arıcılık kursu açtık. Gümeli ve Alaplı halkı için arıcılık çok önemli. Bal kalitesi bölgemizde oldukça fazla. Hem fiyat hem de kalite olarak halkımız bundan yararlanıyor. Halkımızın dini inançlarını yaşatabilmesi adına bir dizi etkinlik yapıyoruz. Derneğin son katını Cem evi olarak kullanıyoruz. Kurbanlıklarını adaklarını burada yapabiliyorlar. Buradaki imkanlarımız kısıtlı. Birçok eksiğimiz var. Özelikle ısınma olarak doğal gazı sadece mutfakta kullanıyoruz. Önümüzdeki yıl çevre düzenine ağırlık vereceğiz. Çevremizdeki belediyelerden ve halkımızda bu konuda destek isteyeceğiz. Böylelikle sosyal alan kazanmış olacağız” dedi.