Alaplı'da "Ayhan Tekin" anısına fidan dağıtıldı

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman işletme Müdürlüğü önderliğinde vefat eden Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayhan Tekin'in anısına 21-26 Mart Orman Haftası kapsamınde Öğrencilere fidan dagıttılar.

Kdz. Ereğli Orman işletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilere fidan dikiminin nasıl olacağı ve bakımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Alaplı Atatürk Ortaokulu bahçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, okul idarecileri, okul aile birliği ve öğrenciler tarafından geçtiğimiz günlerde vefat eden Atatürk Ortaokul Müdürü Ayhan Tekin'in anısına Atatürk Okulunda bulunan 460 Öğrenciye ,Toki mahallesinde İlk ve Ortaokulunda öğrencilere dağıtıldı.

Öğrenciler fidan dikimi sırasında, "Ayhan Tekin” anısına " ve " Rahmetle anıyoruz " pankartlarını taşıdı.