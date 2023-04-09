İhlas Haber Ajansı

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Alaplı'da baca yangını korkuttu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir evin çatısında bacanın alev alması paniğe neden oldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin çatısında bacanın alev alması paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Küçük Tekke Köyünde 3 katlı evin bacasında yangın meydana geldi. Evin çatı katındaki bacadan çıkan kıvılcımlardan dolayı çıkan yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde ölen yada yaralanan olmazken odunlukta maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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