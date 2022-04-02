Alaplı'da camiler gül suyu ile yıkandı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde , Ramazan ayı hazırlıkları içinde camilerin temiz ve hijyen kuralları çerçevesinde gül suyu sıkılarak dezenfekte edildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Müftülüğü tarafından, Ramazan hazırlıklarında ilçedeki camilerde detaylı bir temizlik çalışması başlattı. İlçede bulunan camiler, litrelerce gül suyu kullanılarak temizlendi. Caminin içinde ve avlusunda yapılan temizlik çalışmalarıyla, Ramazan ayı boyunca gül kokacak.

Ramazan ayı hazırlıkları münasebetiyle camileri gül suyu ile dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını ifade eden Aydın Bostancı, “Ramazan ayı başlangıcı ile beraber camileri gül suyu ile dezenfekte ediyoruz. İbadet için gelecek vatandaşlarımız için güzel bir hizmet yapalım dedik. Bunun da camileri gülsuyu ile yıkamak olduğunu düşündük" dedi.