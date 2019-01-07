Alaplı'da can dostlar için "Bir kap yemek, bir kap su" projesi

Alaplı'da sokak hayvanları için “Onlar için bir kap yemek, bir kap su” sloganı ile başlatılan proje kapsamında Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından şehrin birçok bölgesine uyarıcı tabelalar koydu.

İlçemizde etkisini sürdüren soğuk hava şartlarında, yaşamları zorlaşan sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için“Onlar için bir kap yemek bir kap su” projesi başlatıldı. Proje kapsamında Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından ilçenin 15 noktasına vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla tabelalar konuldu. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, sokak hayvanlarının kışın bu soğuk günlerinde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması gerektiğini söyledi. Tabela konulan yerlere vatandaşlarımız bir kap su ve yemek bırakmalarını istediklerini ifade eden Tekin, “Belediye olarak sokak hayvanları için başlatılan “Onlar için bir kap yemek bir kap su” projesine destek olmak amacıyla Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından 15 noktaya uyarıcı tabelalar konuldu. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu soğuk günlerde alınacak küçük önlemlerle sokak hayvanlarına destek olabiliriz. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanları kışın bu soğuk günlerinde aç ve susuz bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.