Alaplı'da derneklere bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kurulu ve faaliyet gösteren dernek yönetici ve temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen programda dernek iş ve işlemleri, mevzuat konularında rehberlik ve bilgilendirme yapıldı.

Zonguldak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Gülten Ak tarafından, Alaplı Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen ilçe dernekler birimi personeli, dernek başkanları ve temsilcileri katıldı. Programa, deprem bölgesine yardım yapan dernek yöneticilerine teşekkür ederek başlayan İl Gülten Ak, dernek iş ve işlemleri çerçevesinde, elektronik işlemler, bildirimler, beyanname ve genel kurul toplantıları ile gelir-gider kayıtları hakkında geniş bilgiler aktardı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Gülten Ak eğitimle ilgili konuşmasında; “Bugün de Alaplı İlçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kurulu yöneticilerine mevzuat ve bilgilendirme toplantısı düzenledik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Alaplı Kaymakamlık makamının onayıyla ilçemizde faaliyet gösteren bütün dernek temsilcilerine dernekler mevzuatı ve yardım toplama kanunun uygulanması ve karşılaşılan sorunlarla ilgili istişare toplantısı yaptık. Davetimize icabet eden bütün katılımcılara ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz” dedi.