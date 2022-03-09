Alaplı'da dev dalgalar sahili tahrip etti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sahildeki dolgu alanı şiddetli fırtınalardan tahrip oldu.

Alaplı ilçesinin sahil kesiminde şiddetli fırtına etkili oluyor. Karadeniz'de zaman zaman etkisini arttıran fırtınalar dev dalgalar sahili dövüyor. Dalgalar sebebiyle Erdem yuva alt sahilinde tahribat oluşmaya başladı.

Tehlike oluşturan erozyonla ilgili vatandaşlar ise önlem alınmasını istediler. Deniz tahkimatının yapılmamasından dolayı her Karadeniz'in azgın dalgaları dolgu alanını her yıl iki metre alarak dolgu alanını denize kaydırıyor.

Özellikle Erdem Yuva mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgeye yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan Erdemyuva evleri için tehdit oluştururken, kumsal yok olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Nuri Tekin tarafından 3 sene önce denize 5 metre uzaklıkta dikilen ağaçların dalgalar tarafından yıkılmak üzere olduğu görüldü.

Yetkililerden yardım beklediğini söyleyen Erdem Yuva sakinlerinden Mehmet Sevim, “Yaşanan erozyona çare bulunmalı. Böyle giderse yola binalara kadar gelecek. Biz Alaplı'lıyız, Alaplı'dan başka gidecek yerimiz yok. Dalgakıran ya da perde beton yapılmalı. Yoksa yola kadar gelir, hatta yolu da geçer. Önlem alınmassa erozyon devam edecek. Depremden daha beter” dedi.