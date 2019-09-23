Alaplı'da dubalı önlem

Gerek araç trafiği gerekse yaya trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Şehir içindeki hatalı parklar nedeniyle yaşanan trafik sorununa Alaplı Belediyesi ve Emniyet trafik ekipleri neşter vurdu. Belediye ekipleri sıkıntının çözümü için yolu gidiş ve geliş tek şeride düşüren duba çalışması başlattı. Alaplı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu sokak üzerinde dubaları asfalt zemine geçici olarak sabitledi. Özellikle hatalı parklar ve sokak üzerinde bulunan dükkanlara mal indirip, yükleyen araçlar nedeniyle tamamında uygulanan çalışmayla yolun sürekli olarak açık kalması sağlanacak.

Mavi Çizgi çalışması başlayacak

Alaplı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede başlattığı "mavi çizgi" uygulaması ise önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi. Bölge esnafı gösterilen çizginin dışına çıkmayarak hem kaldırımları işgal etmiyecek , hem de yayaların burada rahatlıkla yürümesine katkı sağlayacak.

Trafik akışı akacak

Bölgede yaşanan sıkıntıları yakından bildiğini belirten Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin "Özellikle trafik konusunda bu bölgede oturana vatandaşlarımızdan bize oldukça fazla şikayet geliyor. Mal indirme-bindirme, hatalı parklar zaten dar olan yolun tamamen tıkanmasına neden oluyordu. Bu sistem yolda parkın önüne geçiyor. Bu sebeple akış sağlanacak. Vatandaşlarımızın istekleri bizim için önemli" dedi.