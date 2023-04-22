Alaplı'da durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı

Zonguldak'ta Jandarma ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Alaplı ilçe sınırları içinde durdurulan bir araç içinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Alınan arama kararın ardından düzenlenen operasyonda, araçta bulunan 2 şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde 40 gram metamfetamin, 35 adet extacy hap, 2 adet tabanca, 33 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet çakı, 1 adet pürmüz ele geçirildi.

Şüpheliler operasyonda gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadeleri alındı. Şüpheliler'den biri serbest bırakılırken, diğeri ise tutuklanarak Cezaevine gönderildi.