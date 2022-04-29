İhlas Haber Ajansı

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Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan farkındılık dikkat çekmek için Alaplı’da uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan farkındılık dikkat çekmek için Alaplı'da uygulama yapıldı.


Zonguldak'ın Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı merkez Meydanı'nda oluşturulan trafik kontrol noktasındaki denetimde sürücülere emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu. Uygulamaya Kaymakam Vedat Yılmaz ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Hakan ve trafik ekipleri katıldı. Uygulama noktasında durdurulan araçlarda sürücülerin trafik kurallarına uyduğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Yılmaz, trafikte farkındalık oluşturmanın önemine değindi.

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