Alaplı'da fabrikalar dezenfekte edildi

Alaplı Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren 4 fabrikada dezenfekte dezenfekte çalışmaları yapıldı. Çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nuri Tekin; 'Alaplı Belediyesi olarak Covid-19 virüsünün ortaya çıktığı ilk günden bu yana aralıksız olarak dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte mücadele ederek atlatacağız' dedi.