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Alaplı'da fabrikalar dezenfekte edildi

Alaplı Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren fabrikalarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Alaplı Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren 4 fabrikada dezenfekte dezenfekte çalışmaları yapıldı. Çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nuri Tekin; 'Alaplı Belediyesi olarak Covid-19 virüsünün ortaya çıktığı ilk günden bu yana aralıksız olarak dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte mücadele ederek atlatacağız' dedi.

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