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Alaplı'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tekstil fabrikasının çatısından düşen 1 işçi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tekstil fabrikasının çatısından düşen 1 işçi yaralandı.


Olay, Alaplı Aşağı Doğancılar mevkiinde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çatısında çatı tadilatı yapan Batuhan Sezer (21) dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Gencin imdadına ise mesai arkadaşları yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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