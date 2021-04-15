Alaplı'da Fırın ve Pastanelere Ramazan denetimi

Ekipler, gramaj, fiyat tarifesi, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetliyor.

Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürü Şeyda Daşgın, Koronavirüs salgını nedeniyle ilçe genelinde tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını söyledi.

Fırın, pastane ve tatlı imalatı yapan iş yerlerinin Ramazan ayı boyunca daha sıkı denetleneceğini belirten Daşgın, "Öncelikle Halkımızın sağlığı bizler için çok önemli. Vatandaşımızın her zaman sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ramazan ayında da denetimlerimizi arttırarak devam ediyoruz. Bu mübarek ayda sofralarımızdan eksik olmayan ramazan pidesinin, hemşerilerimize daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşması amacıyla gramaj ve hijyen kontrolünü titizlikle gerçekleştiriyoruz. Ayrıca satış sırasında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması gerektiğini anlatıyoruz. Yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan veya dikkat etmeyen işyerlerine gerekli uyarıları da yapıyoruz” dedi.