Alaplı'da gazeteciler iftarda buluştu

Alaplı'da gazeteciler düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Zonguldak Alaplı Gazeteciler Derneği (AGD) İlçede bulunan bir Pide salonunda iftar programı düzenledi.

İftara, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Günay,, ZGC Başkanı Derya Akbıyık, Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Çaycuma temsilcisi Başkanı Davut Uyar BATİYAC başkan yardımcısı Mustafa Keleş, ile birlikte Merkez ve ilçelerden çok sayıda ulusal ve yerel alanda yayın hayatını sürdüren gazeteciler katıldı. Alaplı Gazeteciler Derneği Doğan Bostancı günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaparak katılımcılara teşekkür etti. Dernek Başkanı Bostancı, şunları söyledi: "Düzenlediğimiz iftar programına katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Her yıl geleneksel olarak bu iftarı düzenliyoruz ancak Bu yıl meydana gelen deprem felaketinden dolayı hepimiz çok üzgünüz . Birliktelik beraberlik ve kaynaşmak için bu programı da düzenlemiş bulunuyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar ve sağlıklı günler diliyorum."

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ise, "Biz de bugün başsavcımla beraber gazetecilerin geleneksel olarak düzenlediği iftar programına katıldık. İftarlar dini bir Vecihi yerine getirmekle beraber ortak bir masada buluşmak bir araya gelerek kardeşlik ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı özel istisnai zamanlardır. Bizi bu şekilde güzel ortamlarda ağırladığınız için özellikle gazeteciler Derneği Başkanı sayın Doğan Bey'e teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Alaplı Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Günay, "Allah kabul etsin sizlerle bir araya gelmekten mutluyuz inşallah tekrar bir nasip etsin emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.