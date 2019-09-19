Alaplı'da Gaziler Günü kutlandı

Zonguldak Alaplı'da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle İsmet İnönü Park'ta bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Nuri Tekin, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmalar yapıldı. Program, öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili okudukları şiirlerle, Tören ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasının ve ilçe protokolünün gaziler ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. Buradaki törenin ardından Alaplı Kaymakam Vedat Yılmaz, Gazileri makamında kabul ederek tek tek ilgilendi. Kaymakam Yılmaz, "Vatanın bölünmez bütünlüğü halkımızın huzuru ve güvenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik Mertebesine ulaşan kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun" dedi. Gaziler ise Kaymakam Yılmaz'a göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.