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Alaplı'da 'Gençlik Haftası'nda bisiklet turu yapıldı

Zonguldak’ın Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

Zonguldak'ın Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.


Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinliklerini düzenledi. Etkinlikler kapsamında Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Can tarafından anıt önünde bulunan Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Ardından bisiklet turu yapıldı. Spor salonu önünde başlayan ve çay boyu devam eden tur gençlik merkezinde sona erdi.


Alaplı Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatih Küçük, etkinliklerin 21 Mayıs'a kadar süreceğini belirterek, "Gençlerimizi ve halkımızı spor ile buluşturacak bilek güreşi, atletizm, masa tenisi, futbol, futsal, dart, bocce, voleybol turnuvaları ve bisiklet turu gibi birçok etkinlik planladık. Amacımız milli ve manevi duyguları güçlü, sağlıklı bir nesil yetiştirmek" dedi.

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