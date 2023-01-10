Alaplı'da gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir aracın içinde gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Alaplı ilçesinde 1 şahsın aracında yapılan arama neticesinde eşyaların arasına gizlenmiş 30 adet menşei yurtdışı bandrolü bulunan elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.