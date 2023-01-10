İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alaplı'da gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir aracın içinde gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir aracın içinde gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Alaplı ilçesinde 1 şahsın aracında yapılan arama neticesinde eşyaların arasına gizlenmiş 30 adet menşei yurtdışı bandrolü bulunan elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.