Alaplı'da güneşi gören sahile koştu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde hava sıcaklığı 18 dereceye ulaşınca vatandaşlar sahillere akın etti.

Uzun süredir soğuk havanın hakim olduğu bölgede hafta sonu hava sıcaklığı 18 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Adım atacak yer kalmayan sahillerde kimi vatandaş kitap okudu, kimileri ise güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklıklarının önümüzde günlerde atarak devam etmesi bekleniyor.