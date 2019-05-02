Alaplı'da Halk Eğitim Sergisi açıldı

Sergide kurs öğretmenlerinin desteği ile kursiyerler tarafından yapılan el işlemeleri ve el sanatları sergilendi.

Alaplı Sahil Parkındaki gerçekleşen sergiye, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin,İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Keskin, Alaplı Halk Eğitim Merkezi olarak kursların yanı sıra sanatsal faaliyetlerin yapıldığı sanat kurumu olduğunu söyledi. Keskin,” Halk eğitim kursları 7'den 70'e toplumun her kesimine hitap eden kurslardır. Bu kurslar ile toplumumuzun sosyo-kültürel seviyesi, bilgi ve becerilerini artırmaktadır. Bu kursların hazırlanmasına vesile olan milli eğitim müdürümüz, müdür yardımcılarımız, usta öğreticilerimiz ve sabırla kurslara devam eden kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu da, Halk Eğitim Müdürlüğümüzün açtığı kurslarda tamamı bayan olan kursiyerlerimizin el emeği göz nuru dediğimiz ama söyleyip'de geçmediğimiz yüreğimizi titreten çok güzel ürünler ve çalışmaları bu sergide görüyoruz” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, serginin açılış kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, ahşap ürünleri, yağlı boya resim, mefruşat, kurdele ve , tel kırma, iğne oyası, takı tasarım, giyim kurslarında üretilen eserler yer alıyor.