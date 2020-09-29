İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaplı'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi Okullar Caddesi ile Postane Sokak kavşağında meydana gelen kazada, Soner L. idaresindeki 67 SE 008 plakalı otomobil ile Deniz T. idaresindeki 67 LT 356 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü Deniz T. ile birlikte aracın içinde bulunan yolcu Fatma T. ile Serap T. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.