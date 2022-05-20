İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alaplı'da karşıya geçen yayaya otomobil çarptı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde otobüse binmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otobüse binmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.


Kaza, Yeni Siteler Okullar Caddesi üst geçit meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okullar Caddesi'nde otobüse binmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan Behiye N. Ö.'ye Siteler bölgesinden seyir halinde olan M.A. idaresindeki 67 AAE 086 plakalı Hyundai marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.