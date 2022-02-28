Alaplı'da Kemal Çam güven tazeledi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığını 17 yıldır yapan Kemal Çam, yapılan seçimlerde güven tazeledi.

Alaplı ilçesinde Belediye Kültür salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula, Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun başkanlığında oluşan divan heyetinin seçimiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet, denetim ve gelir-gider raporları okunarak ayrı ayrı ibra edildi. Raporların ibrasının ardından söz alan Alaplı Şoförler Odası Başkanı Kemal Çam, delege ve katılımcıları selamlayarak, kongrenin tüm şoför esnafına hayırlı olmasını diledi. Çam, "Tırcı ve kamyoncu esnafın sorunlarını yakında biliyoruz. Bir çatı altında daha iyi şartlar çalışmalar yapılması için elimden geleni yapacağız. Sorunlarımızı ortak bir akıl çerçevesinde çözeceğiz. Otobüsçü, minibüsçü, taksici esnafın zorluklarını ve sıkıntılarını en aza indirmenin gayreti içinde olacağız" dedi.

Tek liste ile girilen seçimlerde katılan ve 365 üyesi bulunan oda seçimlerine 143 delegelerin imzası alarak 123 oyu ile mevcut Başkan Kemal Çam yeniden Alaplı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığına seçildi. Alaplı Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni yönetim kurulu ise Recep Uymaz, Celal Sarkın, Mustafa Açıkgöz,Rıdvan Yılmaz, Aydoğan Şentürk, Erol Usaç oluştu.