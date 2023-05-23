Alaplı'da kilit parke çalışmaları başladı

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi Karşıyaka Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının ardından kilit parke çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Başkan Yardımcısı Fikret Aydın, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Tekin, Karşıyaka Mahallesi fiskomar yolunda altyapı ve kaldırım çalışmalarının ardından yaklaşık 1 kilometre kilit parke yapım çalışmaları başladığını söyledi.

Ayrıca, yolda ışıklandırma çalışması yaparak daha modern ve güvenli bir hale getireceklerini ifade eden Tekin, “Bu yolda daha önce altyapı ve kaldırım çalışması yapmıştır. Ekiplerimiz bugünden itibaren yaklaşık 1 kilometre kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. İnşallah bu çalışma tamamlandığında yolumuz daha güvenli, konforlu ve ışıl, ışıl hale gelecek. Karşıyaka Mahallemize Hayırlı Olsun diyorum. İnşallah şehrimizde ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.